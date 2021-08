Novým hitem včelařů jsou medová lízátka

Farma vyrábí med, medové produkty, medovinu, vosk, pyl i propolis. Včely chovali dědeček, otec i strýc Františka Vostoupala. On se k nim dostal až v 28 letech, kdy šel do invalidního důchodu.

„Nudil jsem se, tak jsem strýci říkal, že bych si od něj včely vzal. Začal jsem se čtyřmi včelstvy a během dvou let jsem to dotáhl do stovky,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý včelař.