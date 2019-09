Nový přístroj se za tři vteřiny trefí do vkusu mlsných jazýčků

Další výhodou přístroje může být kontrola daného vína. Opravdu se ve vaší sklenici nachází to drahé víno, které jste si objednali? Stačí na pár sekund vložit skener do sklenice a výsledek se objeví na chytrém telefonu, jenž je se zařízením propojený pomocí bluetooth. „V naší databázi máme mnoho vzorků, takže pokud se bude výsledný trojúhelník vlastností zásadně lišit od obsahu sklenice, je silné podezření, že nepijete to, co jste si objednali,” vysvětluje Guillebastre.