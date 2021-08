Někteří vinaři ze Champagne přišli během pár týdnů o půlku úrody

„Tenhle rok bude obtížný a zůstane mi v paměti, protože vinaři nepamatují, že by kdy byly škody způsobené padlím tak velké,” dodal. „Během pár týdnů jsme přišli o víc než půlku úrody,” odhadl vinař, který je rovněž místopředsedou francouzské asociace producentů šampaňského CIVC.

Vloni žádný, letos moravští vinaři vezou z New Yorku tituly rovnou dva

Navzdory ztrátám na vinicích se podle vinařů nemusejí spotřebitelé obávat, že by zásoby šampaňského došly, protože ve sklepích je z předchozích let lahví stále dost. Jasné není ani to, zda letošní náročný rok nějak ovlivní kvalitu vín. Navzdory ztrátám není vyloučeno, že jakost hroznů nakonec bude vysoká.