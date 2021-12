Nejkrásnější limitované edice šampaňského roku 2021

Jak může vypadat propojení francouzského šampaňského a japonského designu, to dokonale ukazuje etiketa a dárkový obal lahve Veuve Clicquot La Grande Dame Brut 2012 od japonské umělkyně Yayoi Kusamaové. Florální motivy a všudypřítomné tečky vám přijdou podivné možná jen do té chvíle, kdy spatříte, jak se obléká sama Japonka. Mimochodem, ta k této spolupráci napsala i báseň, jejíž název zní: „Mé srdce, které rozkvétá v temnotě noci”.

Pokud vám přišly první a druhá speciální edice šampaňského velmi ženské, pak nevím, co řeknete na to, s čím přišlo designové studio Mischer Traxler (založené Katharinou Mischerovou a Thomasem Traxlerem) pro značku Perrier-Jouët a jejich Belle Epoque bublinky. Florální motiv působí velmi exoticky, ale zároveň něžně. A co teprve ten obsah lahve...