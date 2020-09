Na olomouckém koštu pálenek se objevila řada těch netradičních

Letos bylo do soutěže přihlášeno 329 vzorků pálenek z celé ČR, o devět méně než loni. Hodnotila je odborná komise složená mj. ze zástupců Zahradnické fakulty v Lednici, Unie destilatérů či Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Hodnotí se mimo jiné vůně a chuť, ovocný charakter, vzhled i celkový dojem z nápoje. „Je to dost náročné. Vzorků, které je třeba ochutnat, je hodně a v každém musíte hledat to, co tam má být,“ doplnil jeden z degustátorů.