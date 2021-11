Na 3D tiskárně vznikají v Izraeli steaky, brzy by měly dorazit do evropských restaurací

Izraelská společnost Redefine Meat, která se zabývá výrobou náhražky masa, se pouští po náhražkách mletého masa a klobás také do steaků. Do konce příštího roku by firma ráda nabídla svoje produkty z 3D tiskárny do tisícovky evropských restaurací.