Mrazivým rekordem překonal otužilec sám sebe

Lidé jsou doslova posedlí měřením a porovnáváním, zjišťováním, co je největší, co nejmenší a co nejlepší. Pádným důkazem je existence Guinnessovy knihy rekordů. V té najdeme rekordy všech druhů, některé jsou trochu úsměvné, a některé mrazivé. Doslova. Třeba jako ten, kterého dosáhl Rakušan Josef Koeberl.