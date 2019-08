Místo hamburgeru čip do mozku. Boj s obezitou přitvrzuje

Moderní doba si žádá moderní technologie, a ty jsou často aplikovány na každodenní lidské problémy. Jednu takovou technologii nyní testují vědci ze Stanfordovy univerzity. Pomocí čipů by rádi pomohli obézním lidem s hubnutím. A to možná až poněkud drastickým způsobem, píše server The Telegraph.