Michelin pro Česko? Restaurace pražského hotelu má posilu z Itálie

A byl to právě tento hotel, který získal v roce 2008 hvězdu Michelin. Díky tomu se naše metropole stala první v bývalém východním bloku, ve které byl podnik s tímto označením. To se restaurace ještě jmenovala Allegro a vedl ji italský šéfkuchař Andrea Accordi. Nejvyšší ocenění v oblasti gastronomie udržel tři roky. Když odešel, „michelinka“ zmizela s ním.

„Získat michelinskou hvězdu je podle mých zkušeností běh na dlouhou trať. My jsme teprve na začátku,“ odpovídá Marco na dotaz, zda chce pro Four Seasons zpět ztracenou slávu. Ví, o čem mluví. Sám dostal hvězdu v Pekingu, první za italskou kuchyni v Číně.

Do Česka přijel Marco loni v prosinci spolu s manželkou a dvěma dětmi. Hned se kromě budování týmu a shánění nejlepších produktů od farmářů a dodavatelů pustil i do ochutnávání zdejší kuchyně. Navštívil podniky, které se v metropoli už chlubí michelinskou hvězdou, i ty obyčejnější hospůdky.

„Představím ji v nečekaném pojetí. Itálie je mnohem víc než carpaccio a gnocchi. Chci oživit pražskou gastronomickou scénu o italský fine dining podle svého gusta,“ tvrdí Marco. Hned kombinace ryby sv. Petra zabalené do guanciale, tence nakrájeného plátku vepřového líčka, to vše smažené ve filo těstíčku, je v restauraci nevšední zážitek. Na talíři se podává s omáčkou sabayon ze šampaňského, nechybí ani kaviár.

„Je to lehké jídlo. Šampaňské spolu s kaviárem mám rád,“ prozrazuje šéfkuchař, který je hrdý i na svou fermentovanou šťávu z ančoviček.

„Dělali ji podle stejného receptu už moji prarodiče. Do terakotové nádoby se dají na měsíc nasolené ančovičky. Vzniklá omáčka, typická pro italský jih, se přidává do těstovin, do omáček,“ říká Veneruso, který s nadšením přijímá informaci, že už Magdalena Dobromila Rettigová používala ančovičky v české kuchyni.