Mezi boháči roste zájem o hračku za desítky milionů. Dobrodružství zaručeno

Drtivou většinu celosvětové produkce mají ve své moci tři společnosti. A všechny se shodují na tom, že zájem o jejich výrobky prudce roste. V příštím roce by se hodnota trhu mohla pohybovat okolo 2,25 miliard korun.

Soukromé miniponorky přitom nejsou žádný výstřelek poslední doby, na trhu se objevily už v devadesátých letech minulého století. Zájem o ně mezi smetánkou však enormně stoupá až nyní. Pohostit návštěvníky vlastní jachty na palubě, to už zvládne kde kdo. Ale vzít hosta do ponorky a vydat se k mořskému dnu, to už je skutečný zážitek.