Lékaři mu po mrtvici sdělili zdrcující zprávu, modelář svůj vysněný projekt přesto dokončil

Jak potvrzuje i Bintova žena Eunice, její manžel byl vždycky kutilem, dokázal všechno opravit a v partě přátel je velmi oblíbený. „Celý život něco tvořil. Jsem moc vděčná za to, že může na vlastní oči vidět dokončený poslední model. Sledoval práci až do konce a za pomoci přátel poslední úpravy na modelu udělal on sám,” dodala Eunice.