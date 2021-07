Kytary českého výrobce ukrývají příběhy o Schindlerovi i shořelé dodávce

První nástroje zkoušel vyrobit už v klukovských letech. „Chtěl jsem dát dohromady vlastní elektrickou kytaru. Bylo mi třináct, neměl jsem žádné znalosti a podle toho to také dopadlo,“ usmívá se rodák z Rybníků nedaleko Moravského Krumlova. Na kytaru samozřejmě také hrál a od svého učitele se jednou dozvěděl, že existuje kytara zvaná cigar box guitar.

„Je to americký lidový nástroj, který se začal objevovat v době občanské války. Z krabic na doutníky si tehdy vojáci vyrobili kytaru a mohli si v době volna zabrnkat.“

Zatoužil si takový nástroj sám vyrobit a v šestnácti letech se mu to skutečně povedlo. „Kytara má jen tři struny a je naladěná tak, že stačí brnknout a hned dobře zní. Často se hraje tak, že dáte prsty třeba do uraženého hrdla od lahve a s ním jezdíte na krku kytary přes všechny struny,“ vysvětluje Jan Fic. To byl však teprve začátek.