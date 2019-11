Kuchařskou legendu stálo život hloupé uklouznutí

Na Rhodesově životě se výrazně podepsalo chování jeho otce, který kvůli milence opustil rodinu, když Garymu bylo šest let. Rodina se musela přestěhovat z domu v anglickém Kentu do menšího bytu a Gary už v útlém věku pomáhal matce se staráním se o dva mladší sourozence.

Když mu bylo 13 let, stal se nadobro hlavním kuchařem v rodině. Ačkoliv si jako dítě přál být policistou nebo automobilovým závodníkem, uvědomil si, že mnohem více bude potřeba u plotny.

„Pamatuju si, že Cheryl (mladší sestře) bylo tehdy zhruba šest, sedm let. Vyzvedával jsem ji ze školy a doma jsme plánovali, co budeme ten večer vařit,” vzpomínal později Rhodes, jenž začínal zejména s jednoduchými slanými koláči.

První skutečně „velká práce” přišla, když byl Rhodes přijat do amsterdamského hotelu Hilton. Ani to se však neobešlo bez potíží. Při dobíhání tramvaje se nerozhlédl a byl sražen dodávkou. Rhodes utrpěl krvácení do mozku, což vedlo k odstranění části lebky.