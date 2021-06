Karel Roden předvedl svoji úspěšnou edici vín

„Je samozřejmě příjemné, že když už tvoříme vína, tak to jsou vína úspěšná. To si myslím, že by udělalo radost každému. Kdyby nechutnalo, bylo by to špatné. Jsem rád, že se opět můžeme sejít, i když je pravda, že víno jsme mohli konzumovat i v karanténě,“ řekl Právu s úsměvem herec.