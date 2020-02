Kamarádi se vydají na olympiádu na kole. Čeká je 16 tisíc kilometrů

„Teď se momentálně těším, až budu sedět v letadle,“ svěřil se Jakub, s jakými pocity vyráží na dlouhou cestu. Na to, že stráví šest měsíců mimo domov, odjížděli mladí muži nalehko. Na vozíku dvě kartonové krabice, do nich uložili kola, spacáky, stany a vše potřebné.

Řecké Atény si pro svůj start vybrali jako poctu starověkým antickým hrám. „Do Novosibirsku dojedeme po svých, transsibiřskou magistrálou k Bajkalu, potom zase po svých přes Mongolsko, Čínu do Vladivostoku, odkud využijeme trajekt do Japonska,“ líčil, co je čeká. Většinu nocí stráví ve stanech, ve větších městech využijí hotely, aby si vyprali a dali se do kupy.