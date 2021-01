Jihočech uběhl půlmaraton ve sněhu, bez bot, téměř nahý a v rekordním čase

Podle Šálka má spousta lidí běh spojený s představou rychlosti a vzdálenosti. „A potom si to nedokážou užít. Ale já říkám, že to je hlavně o radosti z pohybu,” řekl. Sám začínal na třech kilometrech. „S jazykem na vestě a myslel jsem, že druhý den už to nerozchodím. Ale šel jsem do toho znovu a znovu,” uzavřel.