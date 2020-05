Javánský pokrm, který měl pomoci vymýtit mor

Za sultánovým příkazem vařit sayur lodeh ovšem mohlo stát také ještě něco daleko důležitější. Mohl to být jakýsi apel na sociální solidaritu. Když celé město prožívá společně určitý velký problém a vaří si v tomto období totožný pokrm, vytvoří to velmi silný pocit sounáležitosti.

Javánské pokrmy jsou obecně velmi bohaté na chutě a vůně, ale mívají často i zajímavou symboliku. Třeba takový nasi tumpeng je směsí masa a zeleniny, přičemž pokrmu dominuje kužel žluté rýže. Prezentace pokrmu má symbolizovat pořádek světa pod vládou Boha. O pokrmu z aromatické žluté rýže nasi kuning se zase má za to, že přináší požehnání do nových domácností a čerstvě otevřených obchodů. Kurkumový nápoj jamu pak odvozuje své jméno z tamější slova znamenajícího „modlitba za zdraví” a po vypití by měl člověka zklidnit.