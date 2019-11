Jak to kdysi vypadalo ve venkovských hospodách

Výčep zůstal v nezměněné podobě až do sedmdesátých let.

Za první republiky jezdíval do hostince kočovný kinematograf Mik brněnského rodáka Ignáce Mika (někdy se psával i Mück). Promítal němé filmy a pouštěl k nim hudbu z gramofonu. Jinak zařízení hostince bylo prosté, leč na tu dobu moderní – výčep se dvěma mosaznými kohouty na mramorové desce byl dokonce v provozu až do začátku 60. let, vedle něj okno do krámu, další okno do kuchyně, aby z ní bylo vidět na výčep a mohlo se podávat i teplé jídlo.