Jak mladí čeští kuchaři nacvičovali na olympiádu

Jak Patrik říká, on sám je hračička, s jídlem si rád vyhraje. Třeba hovězí svíčková byla obalená v rýžovém těstíčku s pistáciemi, kde na řezu prosvítala mozaika z červené řepy. „Nebylo to až tak složité, jen musíte poskládat hodně komponentů do malého prostoru,“ říká s tím, že na přípravu všech finger foodů bude mít pět hodin.

„Nic si nemůžete předem připravit. Třeba na svíčkovou dostanu kus masa a musím ho zpracovat,“ dodává Lexa. Při posledním tréninku v pražském hotelu Four Seasons v sobotu večer zkoušel tým kuchařů do šestadvaceti let, v němž je 11 mužů a dvě ženy, jak budou úspěšní při přípravě bufetu. ”Je to vlastně úplně nová disciplína. Dřív se na všech olympiádách jídlo udělalo, hezky naaranžovalo a jenom fotilo. Teď se i ochutnává,“ říká manažer týmu Marek Svoboda.