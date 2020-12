Hrdinka skočila do rozbouřeného oceánu a zachránila dva sudy s pivem

Na světě existuje několik typů lidí. Jedni pivo rádi nemají, další ano - a pak jsou ještě lidé, kteří by za něj položili vlastní život. Do zmíněné třetí kategorie zcela jistě patří žena, která neváhala pro záchranu sudů s pivem skočit během prudkého lijáku do oceánu.