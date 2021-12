Hranolky v Belgii podávají i ke guláši, mají i vlastní muzeum

Belgické hranolky se vyznačují mimo jiné tím, že se smaží nadvakrát a dostanete je i do kornoutů ve specializovaných bistrech či stáncích. Už na první pohled je vidět, že se Belgičanům jejich národní pokrm asi nikdy neomrzí. Například před hranolkárnou (francouzsky friterie) Maison Antoine, o které se tvrdí, že je nejlepší v Bruselu a že si tam svou porci dopřála i německá kancléřka Angela Merkelová, se větší či menší fronta tvoří od rána do večera. V podobných podnicích k hranolkům běžně nabízejí několik druhů omáček.

Vraťme se ale do Brugg do prvního Muzea hranolků na světě. Prakticky celé přízemí je věnováno bramborám, jejich botanickému zařazení, druhům a především historii. Můžete si prohlédnout makety původních divokých brambor z jihoamerických And, které byly po deset tisíc let šlechtěny do podoby, jakou známe dnes.