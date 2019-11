Holanďan přijel do Budějovic s knedlíkem do ruky

Se svými plněnými knedlíky svíčkovou, gulášem i borůvkami přijel do Českých Budějovic také podnikatel z Holandska Adrian Van Dijk (42). U jeho stánku bylo během dopoledne plno.

Lidé s chutí ochutnávali novinku, takzvaný knedlík do ruky. Ten se plní svíčkovou, gulášem, vepřovým a zelím či borůvkami nebo jahodami.

„Já to jím poprvé, nikde jsem to ještě neviděla a musím říct, že je to stokrát lepší než nějaký hamburger,“ chválila knedlík plněný gulášem Jiřina Hrkalová z Českých Budějovic.