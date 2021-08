Enolog z Ratíškovic si z Madridu přivezl cenu pro vítěze

Toman přišel do vinařství v roce 2013, rok po jeho založení. Krátká, ale úspěšná historie této firmy je stejně podivuhodná jako profesní cesta jejího enologa. „Jsem vystudovaný stavař, ale doma jsme měli malý vinohrad. Když jsem se oženil, opravil jsem ve vedlejší obci sklep a začal si před pětadvaceti lety vyrábět vlastní víno," říká rodák z Ratíškovic na Hodonínsku.

Vše začíná na dvoře krásné barokní sýpky v Miloticích, která vinařství patří, a už několik let ho citlivě rekonstruuje. Právě sem se přivezou vinné hrozny sesbírané ručně, aby se na přijímací lince roztřídily.

Pak se v kryomaceračních nádobách bez přístupu vzduchu bobule zchladí na pět až osm stupňů. Tady leží a uvolňují aromatické složky zhruba osmnáct hodin. Poté zamíří do lisu a dál do nerezových tanků, kde řízeně kvasí. „Vína čeká ještě další školení, třeba ve velkých třítisícových dubových sudech nebo v menších o objemu 600 litrů. Reservy zrají až dvanáct měsíců na kalech, další roky pak v lahvích,” říká Toman.

„I my máme v Ratíškovicích nějakou révu Pálavy, ale domluvili jsme se s majitelem Zdeňkem Bábíčkem, že ji zlikvidujeme a budeme se věnovat odrůdám, které k nám do Ratíškovic jednoznačně patří – Muller Thurgau, Veltlín, Chardonnay, ryzlinky. Pálava podle nás patří na Pálavu,” říká Toman, když nalévá vítězné víno z Lucemburku.

K degustaci využíváme suterén milotické sýpky, kde je dřevem a kamenem obložená místnost, nechybí vinotéka s chlazeným vínem. „Náš Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr pochází ze Svatobořic-Mistřína z viniční trati Tabule. Je z koupených hroznů, po dokvašení zrál dvanáct měsíců v dřevěném sudu. První lahve šly do prodeje v březnu 2019, zbytek zrál v sudech do dubna 2020. Vlašák jsme lahvovali až loni v září a na trh by měl jít teprve teď,” líčí Toman cestu vína, které zaujalo mezinárodní porotu, k zákazníkovi.