Dřevo, které neshoří, pomůže chudým dětem

Léto se definitivně loučí a sluneční brýle či trička vystřídají svetry a teplý čaj. V domech, na chalupách či v útulných hospůdkách k podzimním plískanicím neodmyslitelně patří krb. Jeden takový je k vidění v New Yorku, na chalupu si jej však zřejmě nepořídíte. Materiál je starý miliony let a do milionů se rovněž šplhá jeho cena.