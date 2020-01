Devatenáct let tvrdé práce vyneslo australskému farmáři plody bez pecky

Stejně jako například u jablek i u liči existuje mnoho odrůd. A jediná komerčně pěstovaná odrůda jménem Wuheli rodila plody bez pecek. Australský farmář Tibby Dixon se už od počátku tohoto tisíciletí snažil o totéž. Nyní se mu to konečně povedlo.

Farmář ze Sarina Beach v australském státu Queensland dosáhl bezpeckové varianty trpělivým rozmnožováním jediného stromku dovezeného z Číny, který ho tehdy stál 5000 australských dolarů (dnes by to bylo zhruba 8200 australských dolarů, tedy 128 tisíc korun).

„No a když máte štěstí, dostanete bezpeckové liči,“ smál se Dibbson, který se do této fáze dostal až za devatenáct let trpělivé práce. Před sebou má nyní další část úkolu. Pěstovat bezpeckové liči ve velkém, zatím se mu podařilo vypěstovat pouze několik kilogramů ovoce.

Druhá část plánu by už neměla trvat devatenáct let, nýbrž jen dva či tři roky. „Za pár let bychom měli mít tolik bezpeckových liči, že bychom je mohli prodávat ostatním farmám,“ sdělil farmář, který doufá, že jeho odrůda se stane tou hlavní, kterou budou ostatní farmáři pěstovat.