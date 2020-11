Děsivý pracovní úraz ho připravil o polovinu těla, mladík to přesto nezabalil

K nehodě došlo při opravě mostu, kdy Schauers seděl za volantem vysokozdvižného vozíku. Při otáčení se ale zřítil z výšky zhruba 15 metrů a jeho tělo zůstalo zaklíněné pod vozíkem. Děsivou nehodu dokresluje fakt, že Američan byl celou dobu při vědomí a uvědomoval si svoje zranění. Vozík rozdrtil Schauersovi prakticky celou spodní část těla a pravou ruku.

Aby se lékaři pokusili zachránit jeho život, potřebovali svolení k amputaci ruky a celé dolní části těla. To se stalo a začal náročný boj o život. Jednadvacetileté přítelkyni Schauerse lékaři oznámili, že šance na přežití ani přes náročnou operaci nejsou vysoké a mladá dívka se se svým přítelem několikrát byla rozloučit.

Zdravotní stav byl dlouhou dobu kritický. Foto: Profimedia.cz

„Nebyla to zase tak těžká volba, jestli umožnit lékařům, aby operaci provedli. Byla to v podstatě otázka života a smrti. Moje rodina a přítelkyně mě ujistili, že po mém boku zůstanou, i když amputaci podstoupím,” připouští s odstupem času Schauers, který popsal i detaily nehody.

Lékaři mladíkovi amputovali ruku a prakticky celou spodní část těla. Foto: Profimedia.cz

„Opravovali jsme most v Montaně, jel jsem s vozíkem ve zúženém pruhu, abych se vyhýbal autům. Když jsem se otáčel, nestabilní okraj mostu se utrhl a vozík začal padat ze srázu dolů. Snažil jsem se na poslední chvíli vyskočit, ale noha se mi zasekla v bezpečnostním pásu. Kdybych zůstal uvnitř, možná by to nebylo tak hrozné, ale v tu chvíli to byl prostě instinktivní útěk do bezpečí,” popsal.

Rozloučili jsme se před operací, kdyby to nevyšlo. Loren nemohl mluvit, takže jen psal vzkazy. Ten večer mi napsal na kus papíru, že mě miluje. Mám ho schovaný dodnes. Sabia - přítelkyně

Vozík se zaklíněným řidičem se následně třikrát převrátil přes střechu a dopadl na bezmocné tělo Schauerse. „Byl jsem při vědomí, viděl jsem, jak mám rozdrcené tělo, sval z mojí ruky byl úplně pryč,” říká.

Dojemné loučení

O tom, že nehoda nebyla ještě tragičtější, rozhodl zřejmě fakt, že vozík se zřítil do měkké půdy, která se převážela během rekonstrukce. „Pokud by vozík dopadl na tvrdou zem, pravděpodobně by to Lorena doslova rozpůlilo a vykrvácel by ještě před příletem vrtulníku,” doplnila přítelkyně Sabia.

Po několika měsících začal s rehabilitacemi. Foto: Profimedia.cz

Lékaři ve Washingtonu, kam byl Schauers v kritickém stavu transportován, se pokusili nejdřív zachránit alespoň část spodních končetin, snaha byla také o záchranu pohlavních orgánů, ukázalo se však, že zranění jsou tak rozsáhlá, že to není možné.

„Tenkrát nám poprvé řekli, ať se s Lorenem rozloučíme. Ten měsíc proběhlo hodně smutných rozhovorů, pořád jsme brečeli. Rozloučili jsme se před operací, kdyby to nevyšlo. Loren nemohl mluvit, takže jen psal vzkazy. Ten večer mi napsal na kus papíru, že mě miluje. Mám ho schovaný dodnes,” říká Sabia.

Měsíc po nehodě byl Schauers v kritickém stavu převezen zpátky do Montany, aby jej mohla navštívit rodina. V tu dobu lékaři stále příliš velké šance na přežití neviděli. Zdravotní stav pacienta se však začal prudce zlepšovat.

Schauers pracoval na stavbách. Foto: Profimedia.cz

„Říkali, že pokud to půjde dobře, bude v nemocnici rok a půl. No a vidíte, za čtyři měsíce byl pryč a začal s rehabilitacemi. Teď dokáže sám naskočit na invalidní vozík. Celou tu dobu vymýšlí různé inovace, jak si život ulehčit,” chválí přítele Sabia.

Nesoustřeďte se na věci, které nemůžete mít. Využijte všechno, co máte a žijte život naplno. Loren Schaures

„Kdybych byla v jeho pozici, pravděpodobně bych byla jen uzlíček sebelítosti. On to bere jinak, jakoukoliv překážku překoná. Dělá všechno pro to, aby náš život byl co nejvíc normální. A po to všem je pořád sám sebou. Za to ho strašně miluji,” říká pro server Daily Mail Sabia, která by pro oba ráda vydělávala peníze natáčením videí na internetu.

Přes všechny trable a otočení života naruby požádal Loren svoji přítelkyni o ruku. Souhlasila a svatba je naplánovaná na příští či přespříští léto, záležet bude na okolnostech.

„To, čím teď společně procházíme, nás neuvěřitelně posílilo. Jsme vděční za maličkosti, které jsme dříve považovali za naprosto samozřejmé,” dodává Sabia, která by s Lorenem ráda cestovala a v budoucnu vychovala společně děti.