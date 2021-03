Cvičitel psů pro nevidomé má ve své péči i psí seniory

Výcviku asistenčních psů se Milan Dvořák věnuje už téměř třicet let a penzion pro ně vybudoval hned vedle svého domu. V současné chvíli v něm pobývá šest psů, kteří se na službu vodicího psa připravují, a jeden senior.

„Z našeho rozhodnutí se ta štěňátka narodila, my je připravili na službu pro nevidomé lidi, a tak jsme cítili zodpovědnost postarat se i o jejich poslední chvíle,“ svěřil se Novinkám Dvořák.

„Jsou to pejsci, kteří s námi prožili kus života, takže k nim máme vztah a když odchází, je to smutné,“ dodává.

Důvody, proč psi nemohou strávit stáří u svých majitelů, jsou různé. „Je to například proto, že ten člověk bydlí ve čtvrtém patře bez výtahu a pro pejska je v jedenácti nebo dvanácti strašně složité se tam dostat čtyřikrát denně,“ vysvětluje Dvořák.

V penzionu pro vysloužilé asistenční psy mohou pejsci pokojně dožít. S mladými psy ve výcviku podle Milana Dvořáka vycházejí dobře a pokud to ještě jde, dokonce si spolu hrají.

Škola pro výcvik vodicích psů v současné době cvičí zhruba dvacet pejsků. Šest z nich má Milan Dvořák přímo ve své péči. Ostatní žijí v Brně, kde má Škola pro výcvik vodicích psů svou kancelář. Tam lidi své psy každý den vodí. „Lidi nám je vždycky přivedou do kanceláře jako děti do školy, tam s nimi cvičitelé pracují a lidi si je po práci zase vyzvednou a odvedou k sobě do bytu,“ popisuje Dvořák.