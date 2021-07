Chobotnice, jež udává čas, i kosmická loď předpovídající počasí. Do Česka dorazily unikátní švýcarské hodiny

Švýcarská značka funguje na trhu více než sto osmdesát let. Za cíl si klade vyrábět nejen funkční mechanické hodiny, ale také šokovat a pobavit. „Vyrábíme jakékoliv produkty, které udávají čas nebo v sobě mají jiný pohyb a mechanismus. Jedinečné jsou svým zpracováním, ale i potrhlostí,“ vysvětluje záměr ředitel společnosti Arnaud Nicolas.

Mezi jejich výrobky tak lidé najdou například sbírku nejen designových stolních hodin, ale i meteostanici připomínající kosmickou loď. Mezi netradiční produkty patří i luxusní hodiny ve tvaru chobotnice, pistole, pavouka, rakety nebo létajícího balónu, který lze postavit jako dekoraci i zavěsit do vzduchu.

Inspiraci čerpají návrháři především z dětství a běžného života. „Miluji, když vidím produkt, který mě rozesměje. Když se podíváte na děti, tak se celý den usmívají. A to je součástí štěstí, které máme i my v naší duši. Přesně to se snažíme našimi produkty vyjádřit,“ popisuje Arnaud Nicolas.