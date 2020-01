Český silák překonal světový rekord, další budou následovat

V plánu má každý měsíc pokořit jeden ze světových rekordů. „Chci třeba zvednout v čelisti koně o váze tři čtvrtě tuny. Současný rekord je skoro 300 kilo. Další rekord chci pokořit v tom, že vlezu pod stůl, most nebo nějakou podobnou věc a zády zvednu přes 800 kilo. Dosavadní rekord je 780 kilo. Pokud to půjde, půjdu až na váhu jedné tuny,“ uvedl Richter, který má zhruba dvacítku světových rekordů.

Mezi Richterovými pokusy, které má zaznamenané i na webu, patří i křivení hřebíků zuby, zvednutí osmisetkilového letadla nebo to, že v zubech drží vrták spuštěné vrtačky, a znemožňuje tak jeho otáčení.

„Dnes přijde mladý kluk do posilovny a chce do léta dobře vypadat, tak si vezme nějaké látky. Sice za půl roku vypadá líp, ale má to pak následky na zdraví, které si mladí lidé neuvědomují,“ řekl pětačtyřicetiletý Richter.