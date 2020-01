Českému hodináři se povedl fantastický úspěch

„Asi každý máme někoho, kdo je pro nás absolutní ikonou. Říkáme si, že by se nám podlomila kolena, jen kdyby vedle nás stál. Pro mě je tím člověkem Philipe Dufour, řadu let nepřekonaný nejlepší nezávislý hodinář světa. Loni na výstavě v Basileji, kde jsem představoval hodinky, na nichž jsem pracoval dva a půl roku, za mnou přišel. Poklepal mě po rameni a řekl, že můj strojek je úžasný. Že vlastně vůbec nechápe, jak to, že to dosud nikoho nenapadlo. A to se mi v tu chvíli vážně podlomila kolena,“ přiznal Luděk Seryn.

Vyučený zlatník

Prostřední část stroje hodinek pojmenovaných Karel Rotation, jež na největší hodinářské události Seryn představil, totiž rotuje. Strojek, který nese další dvě části – jedna řídí pohyb ručiček, druhá s automatickým nátahem dodává energii hodinkám – se kolem osy otočí jednou za osm hodin.

Hodinky Karel Rotation od Luďka Seryna Video: Novinky

Francouzsky znějící příjmení si český hodinář sám neumí vysvětlit. „Jsem Moravák, pocházím z Mohelnice. V Praze jsem asi pět let. Na hodinařinu jsem šel, protože mě bavila mechanika. Asi ve druháku jsem si pak řekl, že je vlastně jedno, čím se budu živit, ale chci to dělat nejlíp, jak dovedu. A toho se držím,“ řekl Právu Seryn, který k hodinářství přidal ještě vyučení v oboru zlatník.

Zlomovým okamžikem v jeho životě byla pozvánka do elitní společnosti Académie Horlogere des Créateurs Indépendants (AHCI).

„Stalo se to těsně před výstavou v Basileji. Pozvali mě do své skupiny jako hosta. Poté, co jsem v březnu na výstavě představil své hodinky Karel Rotation, s patentovaným strojkem, se mě rozhodli titulovat na kandidáta. To v podstatě znamená, že mě přijali do svých řad. Nyní rok, dva budou sledovat mou práci, aby mě uznali za stálého člena. S přesnými počty je to v této společnosti trochu složitější, ale když jsem se nyní dotazoval, sdělili mi, že aktuálně je 30 stálých členů a sedm kandidátů,“ vysvětlil své postavení mezi světovou elitou český hodinář.

Stály by 4,5 milionu

Unikátní hodiny v hodnotě zhruba 200 000 eur (4,5 milionu Kč) vyrobil Seryn ze zhruba 270 součástek, z nichž 200 si zhotovil sám. „Zadal si je klient, který už ode mě jedny hodinky má. I pro mě to byla obrovská výzva a neskutečně mě to posunulo. Ten člověk nyní má to, co nikdo jiný. A o to asi hlavně jde. Utratit hodně peněz za hodinky není tak těžké. Ale s mými hodinkami je tam i příběh, denní práce jednoho člověka,“ popisuje motivaci svých zákazníků hodinář, který za 12 let vytvořil čtyřicet tři unikátních hodinek.

Poté, co na veletrhu šperků a hodinek Baselworld vyvolal tak obrovský zájem mezi sběrateli a odbornou veřejností, začal sám přemýšlet, zda by nemělo být hodinek s plastickým logem LS víc.