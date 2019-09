Čech odhaluje příběhy velikánů, okolo kterých většina jen projde

Na hraně Jeleního příkopu na dohled od Pražského hradu stojí dvousetletá lípa. Obvod jejího kmene dosahuje téměř tři a půl metru. „Pod ní často odpočíval první československý prezident T. G. Masaryk. Právě zde také diskutoval s ostatními politiky o budoucnosti republiky,“ říká dendrolog Aleš Rudl, který je jediným, kdo se u nás o příběhy pražských stromů systematicky zajímá. Ty nejzajímavější dokonce zaznamenal do několika publikací, jako jsou například Významné stromy, živá historie našich obcí a měst či Pozoruhodné stromy Prahy. Za nejdůležitějšími stromy pořádá v Praze komentované vycházky.

„Významné stromy jsou dřeviny, které byly vysazeny při příležitosti nějakého výročí nebo na počest významné osobnosti. Památné stromy jsou oproti tomu vyhlašovány příslušnými orgány ochrany přírody, v případě Prahy to je magistrát. Na základě zákona jsou pro svůj nadprůměrný věk, mohutnost nebo historický význam opatřeny malým státním znakem a mají zvýšenou ochranu,“ objasňuje rozdíl v pojmech dendrolog.

Mezi památnými stromy Prahy dominuje dub, následuje lípa, jasan a platan. „Významné stromy tvoří především lípy, jelikož jde o náš národní strom, jsou často vysazovány při zvláštních příležitostech,“ dodává Aleš, který se profesně věnuje péči o památkově chráněnou zeleň v zámeckých zahradách a parcích. Ve volném čase průběžně doplňuje údaje do své internetové databáze stromů. Od lidí dostává pravidelně tipy na zajímavé stromy.

Dohledat jejich historii je mnohdy detektivní práce. „Řada stromů byla vysazena při důležitých událostech, ale záznamy o tom většinou chybí. Pátrání po faktech je pak samozřejmě mnohem složitější,“ říká Rudl. Obnáší to podle jeho slov hodiny strávené v archivech i terénu.

„Musím se vyptávat kronikářů. U mladších stromů se snažím dopátrat informaci od starousedlíků z okolí, kteří by si mohli pamatovat, kdo strom vysadil,“ vysvětluje. S pomocí místních lidí se mu podařilo odhalit například původ památné jednořadé aleje lip staré asi 95 let v pražském Suchdole. Ukázalo se, že byla vysazena zásluhou členů místního zahrádkářského svazu.

Původ některých stromů totiž sahá až o několik století zpátky. Tak je tomu například u dubu v zámecké oboře v Kolodějích. Říká se mu Karel a je považován za nejstarší strom v Praze. „Měří sedmadvacet metrů. Podle pověsti ho měl roku 1359 zasadit samotný císař Karel IV. Měl by mít tedy 659 let. Ve skutečnosti podle stáří kmene mu je asi 550 roků,“ líčí dendrolog dějiny stromu, který se těšil pozornosti od nepaměti. „Bylo pod ním vystaveno pódium, na němž někdejší prezidenti při pobytu v Kolodějích často přijímali zahraniční státníky,“ upřesňuje.

Původně se přitom tradovalo, že památný platan byl zasazen už ve 12. století při příchodu řádu maltézských rytířů do Prahy. Nakonec se však ukázalo, že to bylo o mnoho století později. „Strom je totiž křížencem dvou druhů platanu, v botanické zahradě v Londýně ho poprvé vypěstovali až kolem roku 1700. U nás tedy mohl být zasazen až mnohem později,“ poznamenává Aleš. Stáří Beethovenova platanu je odhadováno na 290 let.