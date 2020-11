Sázkař asi přijde o rekordní sumu, světlo na konci tunelu zkomírá

Sázkař vsadil v britském kurzu 37/20, českým sázkařům možná bude znít povědoměji ekvivalent 2,85. Pokud by se Trumpovi povedlo zvrátit dosavadní výsledek voleb například soudní cestou, přišel by si sázkař na 14,25 milionu liber (420 milionů korun). Jestliže se ale očekávaný volební výsledek potvrdí a do Bílého domu usedne v dalším období Joe Biden, pak sázkař dočista ostrouhá.