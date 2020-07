Zahajovací film přehlídky Tady Vary míří do kin

Její nový přítel je ovšem pro její rodiče noční můrou. Nicméně brzy se ale ukáže, že setkání s láskou je to nejlepší, co Millu a potažmo celou její rodinu mohlo potkat.

„Hrát Millu pro mě bylo neskutečně radostnou a intenzivní zkušeností. Milla je tak plná života, neustále se vyvíjí a mění… Její energie se do mě obtiskla. Neznám žádný jiný příběh o dospívání, který by působil tak svobodně a energicky. Nedovedu přesně říct, čím to je, ale myslím, že důvodem bude také to, že autorkou scénáře je Australanka Rita Kalnejaisová. Tím pádem je ve filmu hodně černého a nesentimentálního humoru, pro který má Rita velký cit,“ říká Scanlenová.