Výherkyně soutěže Peče celá země Petra Burianová sekla s právničinou a má vlastní pořad

„Je to úplné sci-fi. Opravdu jsem to nečekala. Vím, že to většinou lidé říkají, ale já opravdu nečekala, že budu mít vlastní pořad. Bude se jmenovat Pečení na neděli,“ řekla Burianová.

Vítězka soutěže Peče celá země Petr Burianová chystá vlastní pořad v České televizi Foto: Česká televize

„Pozvala jsem si ty nejpovolanější, a to naše babičky. Takže vytahujeme nejenom staré recepty, ale i staré vzpomínky a je to hodně laskavý formát pořadu,“ dodala s tím, že pořad by měl pro diváky vytvořit gastronomický cestopis a „koláčovou mapu Česka“.

„Zjistila jsem, že Vánoce nejsou o cukroví, jež navíc nejvíc chutná před nimi. Zatímco maminka nás do spížky před Štědrým dnem pro rohlíček nepustila, já jsem doma zvolila demokracii,“ směje se Petra Burianová. Foto: Petr Hloušek, Právo

Z mámy pěti dětí cukrářskou hvězdu udělala soutěž Peče celá země, která vznikla podle úspěšné britské předlohy The Great British Bake Off. Na otázku, co jí výhra dala, zmínila Burianová spíš to, co jí vzala: „Vzal mi mé zaměstnání právníka a od té doby peču, píši knížky a děláme nový pořad.”

Do pořadu Pečení na neděli si pozvala Burianová ty nejpovolanější, a to z řad našich babiček Foto: Česká televize

Rozhodnutí pověsit právničinu na „hřebík“ ale dnes nelituje a za možnost věnovat se cukrařině je ráda. „Hlavně to čistí hlavu, děláte rukami a něco za vámi vzniká, takže je to hrozně naplňující a necítím se, že bych o něco přišla. Rozhodně mi nechybí kancelář,“ zmínila s tím, že v jejím rozhodnutí ji podporovala i rodina. Také to byla rodina, která ji do soutěže původně přihlásila.

Na porotce soutěže Peče celá země Josefa Maršálka také prozradila, že jeho přísná tvář porotce vůbec neodpovídá realitě. „On to Josef hraje, v jádru pod tou slupkou je hrozně hodný člověk. Ale je to porotce, tak musí občas být přísný. Já jsem viděla, že někdy mu to bylo i blbé nám něco vytýkat,“ zmínila.