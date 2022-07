Vagnerová o novém filmu Hranice lásky: Měla jsem v plánu navštívit swingers party

„Musím říct, že jsme to měli v plánu, ale přišel covid a vše se zastavilo. Ale opravdu jsem to ze studijních důvodů měla v plánu. Říkala jsem si, že se tam dá přijít, člověk je oblečený a jenom kouká,“ řekla Novinkám Vagnerová.

„Ve výsledku si myslím, že to nebylo nutné, takže jsem opravdu nikde na swingers party nebyla, ani v rámci studia. Ale hodně jsme se bavili s lidmi, kteří prožívají otevřený vztah, zažívají polyamorii nebo navštěvují swingers party. Až jsem byla překvapená, jak časté to je,“ dodala s tím, že jí přišlo, že oproti některým svým známým vede celkem konzervativní život.

„Když jsme to na začátku napsali, tak vznikla verze, která byla hodně kritická, právě protože jsme se vůči tomu potřebovali vymezit. Takže jsme se s lidmi bavili a opravdu jsem dospěla do fáze, kdy si říkám, že to může fungovat, že jsou lidé v tomto soužití šťastní. Zároveň jsem si ale potvrdila, že pro mě to není, já bych to nedokázala,” dodala.