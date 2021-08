V Docentovi jsem si na Filipa Renče přichystal pomstu, říká o svém novém seriálu Jiří Strach

Novou minisérii Docent představila Česká televize v rámci svého Domu ČT na 55. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.

„Je to vlastně moje první detektivka z tohoto světa. Tím, že to napsali právě Josef Mareš s Janem Malindou a Josef Mareš je, jak známo, bývalý šéf pražského 1. oddělení, pražské mordparty, tak je to prostě skutečně hutné a je to z masa a kostí,“ popsal režisér Jiří Strach.

Režisér Jiří Strach přichystal svému kolegovi Filipu Renčovi v seriálu Docent malou soukromou pomstu. Foto: Česká televize

Novinkám Strach také řekl, že si pro svého kolegu Filipa Renče v kriminální minisérii přichystal pomstu. „Filip Renč mě vytočil ve svém seriálu Hlava Medúzy tím, že Jirkovi Dvořákovi a Jitce Čvančarové, když jedou vyšetřovat vraždu jakoby na natáčení mého filmu, tak jim tam proběhne dialog: ‚Kdo to režíruje?‘ ‚Strach.‘ ‚Strach ještě točí?‘,“ zmínil s nadsázkou.

„Řekl jsem si: ‚Dobře Filipe Renči, máš to u mě jako v kampeličce a pomsta bude sladká‘. Takže jsem si v Docentovi vymyslel vendetu. Filip Renč tam hraje, nebudu zatím prozrazovat co, ale Filipe Renči, boj se, až to uvidíš ve vysílání České televize,“ poslal Strach svému režisérskému kolegovi vzkaz.

Natáčení zkomplikovalo těhotenství

Jedné z hlavních rolí vyšetřovatelů se zhostí i herečka Tereza Ramba. Ta přiznala, že natáčení zkomplikovalo její nečekané těhotenství. „Znám Jirku Stracha už patnáct let a stoprocentně mu věřím a vím, jaký je člověk. Myslím si, že to taky bere spíš jako zázrak, takže jsem se určitě nebála mu to říct,“ zmínila.

Jednu z hlavních rolí si v seriálu Docent střihla i Tereza Ramba. Foto: Česká televize

To potvrdil i přímo režisér. „Jsou režiséři, kteří by křičeli, řvali a trhali si vlasy z hlavy, ale já jsem k tomu přistoupil v božím řádu. Je to zázrak stvoření, boží dar a před tím je potřeba pokleknout s pokorou. Takže jsme to s veškerou pokorou ‚převymysleli‘ a natočili jinak a v jiný čas,“ uvedl Strach s tím, že výsledek dopadl dobře a divák ani nepozná, ve kterých scénách už herečka nosí bříško.

Jediný, koho to zaskočilo, byl Ivan Trojan, chvíli před tím, než Terezka těhotenství oznámila, se byl nechat ostříhat a oholit, takže se musel na povel režiséra nechat opět zarůst.

Představení minisérie Docent v Domě ČT. Zleva Jiří Strach, Tereza Ramba a scenárista Josef Mareš. Foto: Novinky

Sama Ramba pak dodala, že se po natáčení už pomalu chystá na mateřskou dovolenou: „Mám teď doma už skoro dvouletého syna a chci si ho ještě užít těch pár měsíců, co je jedináček. Já říkám, že jdu na mateřskou posledních dva a půl roku, a i před tím jsem říkala asi pět let, že si dám pauzu. Tak uvidíme, jestli to klapne, ale už jsme se domluvili s manželem.“

Jedním ze scenáristů kriminální minisérie je bývalý šéf pražského oddělení vražd Josef Mareš, který se podílel i na scénáři kriminálky Případy 1. oddělení. Na rozdíl od ní Docent řeší fiktivní vraždu.