TOP 5 filmových zážitků z Karlových Varů a jeden navíc

Napínavé drama s prvky westernu, které se odehrává v Austrálii. Relativně originální, akční, přesto uvěřitelné. Zavádí nás do prostředí banditů a velbloudářů, většinou indického nebo afghánského původu, kteří převáželi náklady divočinou.

Zachycuje vše od dětství v Nutbushi, kde byla obklopena chudobou a násilím. Její matka ji opustila. Koncem padesátých let se talentovaná, ale zcela naivní Anna Mae Bullocková upnula na muzikanta Ika Turnera, který jí dal nové jméno. Ze začátku byl skvělý, ale později se ukázal jako násilnický paranoidní blázen.

Jejího syna na ulici seberou vojáci a donutí ho vstoupit do armády, navíc má sloužit ve velmi nebezpečné oblasti. Když se to Amparo dozví, vydává se do boje - bez peněz, zbraní či známostí. Má jen svou odvahu.