Tereza Brodská o Janě Brejchové: Moje máma je upřímná a někdy i ostrá

Jsem nesmírně vděčná mému muži, protože on byl tím tahounem. Měl na starosti grafickou stránku a fotografie, a já už jsem to několikrát chtěla vzdát. Dbali jsme totiž na to, aby byl kvalitní papír, aby fotky byly opravdu vymazlené, a někdy se to nedařilo. Ale díky Herbertovi se to nakonec povedlo. A jsem vděčná i Janě Podskalské, že dala textu literární podobu.