Synovi jsem začal dávat hlavní role, abych ho po rozvodu víc viděl, přiznal režisér Cesty domů Tomáš Vorel

„Já jsem se rozvedl a syna jsem dlouho neviděl, protože bydlel s maminkou na vesnici a já v Praze. A protože furt natáčím, tak jsem mu začal dávat hlavní role, abych ho víc viděl,“ přiznal Vorel, který si k filmu Cesta domů napsal scénář a sám jej zrežíroval, natočil i si pohlídal střih.

Snímek, který se ve čtvrtek představil v Domě ČT na karlovarském filmovém festivalu, volně navazuje na předchozí Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa.

Herci Tomáš Vorel jr., Lucie Šteflová, režisér Tomáš Vorel a youtuberka Dominika Elischerová představili na karlovarském filmovém festivalu nový film Cesta domů. Foto: Petr Hloušek, Právo

Režisér také zmínil, že obsazení syna do jeho filmů schválili i jeho kolegové: „Vždy na roli udělám konkurz a dám to zhlédnout svým spolupracovníkům i spoluhercům. Když jsem třeba juniora obsazoval do filmu Skřítek, tak mi pomáhala Eva Holubová, která říkala, že je skvělý a že dokáže hrát jen očima,“ uvedl s tím, že se celkově při obsazováních svých filmů řídí vlastní intuicí než zkušeností jednotlivých herců a neherců.

„Bára Nimcová, která hraje Markétu, také není herečka. Tomáš Hanák také není herec, Hanák je původně opilec a zkrachovalý student ekonomické školy, ze které ho vyhodili, protože roznášel chartu, a pak se dostal do divadla Sklep a k herectví se také dostal jako slepý k houslím,“ dodal se smíchem.

Ani sám Tomáš Vorel jr. se nepovažuje za herce. „Stále se považuji za neherce. Dělám to jen ‚brigádně‘, takže si jednou za dva tři roky užiji patnáct minut slávy a pak si mohu dělat, co potřebuji,“ řekl. „Myslím si, že táta, co se týče mých hereckých schopností, tak už mě zná dostatečně dobře na to, aby mi dával takové úkoly, které jsem schopen zvládnout, aby byl s nimi spokojen,“ dodal.

Cesta domů, nový film režiséra Tomáše Vorla. Na snímku s Evou Holubovou. Foto: Bonton Film

Všechny postavy Vorlovy trilogie mají dle režiséra předobraz ve skutečných lidech. Jeho syn tak kvůli natáčení pozoroval a učil se od skutečného myslivce, jehož postavu ve filmech ztvárňuje.

„Hraji revírníka, který bydlí na vesnici v hájence se svou ženou mimo civilizaci, stará se o les a snaží se o to, aby ten les, kousek přírody, vypadal líp než tak, jak ho dostal. Samozřejmě je mi postava blízká v tom, že se snaží dělat vše pro to, aby nám příroda sloužila, a hlavně vydržela,“ popsal svou roli s tím, že ačkoliv je městský typ, snaží se chovat k přírodě co nejšetrněji.