Říkali jsme si, že by to mohl být hit, říká producent Kukaček. Představil druhou řadu

„Už když jsme si vybrali to téma, jsme si říkali, že by to mohl být hit. A potom, když jsme postavili casting, tak to byl další moment, kdy jsme začali mít velká očekávání. Třeba Sabina Remundová byla už na castinzích tak skvělá, že nás to opravdu naplňovalo nadějí, že by to mohlo vyjít. A další moment nastal ve střižně, když se to všechno dalo dohromady, když jsme viděli, že to funguje. Že se nám podařilo naše očekávání naplnit. To byl ten moment, kdy jsme si řekli, že by to fakt mohlo fungovat,“ řekl Bobiňski.