RECENZE: Tak ať ten sex máme za sebou, řekla paní učitelka

Vybere si atraktivního mladíka Lea, jenže když dorazí do hotelového pokoje, propadá panice. Nikdy nic takového nedělala a několikrát se rozhodne to vzdát. Neuvěřitelně milý mladík jí přemlouvá, ať zůstane. Šokuje ji tím, jak se vůbec nestydí - je sebevědomý a empatický. Jeho dokonalost ovšem budí dojem nereálnosti - tušíme, že se musí objevit nějaké trauma, které postavu probarví a vrátí mezi obyčejné smrtelníky.

Není jednoduché zvládnout příběh o sexu tak, aby byl humorný, uvěřitelný a nezaváněl trapností. V případě britského snímku Hodně štěstí, pane Veliký (Good Luck to You, Leo Grande) se vše sešly všechny komponenty a pěkně do sebe zapadly.