PSH: Náš dokument není návod na to, jak být slavný rapper

„Rozhodně to není návod, jak být slavný rapper. Spíš je dokument o tom, co se s člověkem může stát, když začne v 90. letech dělat nějakou alternativu a z té se stane vlastně nejpopulárnější žánr v této zemi,“ přiblížil vyznění snímku Vladimir 518.

„Co to s tebou udělá, co to udělá s tvým žánrem, co to zpátky nechá v kapele a jak přecházet čas skrze nějakou skupinu lidí,“ dodal.

Všichni tři rappeři na scéně působí už téměř třicet let a se svou kariérou mohou mít další tři dekády ještě před sebou. Možnosti, že by v budoucnu vznikl další dokument o kapele, jsou všichni i přes nelichotivé vyznění toho současného ale otevření. „Jedeme prostě dál a co bude, to se uvidí. My to neplánujeme, film ještě ani není venku, tak je předčasné se o tom bavit,“ uzavřel Mike Trafik.