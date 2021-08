Prezident MFF KV Jiří Bartoška: Jsem nesmírně rád, že zahajuje Zátopek

Na co se nejvíc těšíte?

Těším se, až dneska večer řeknu: „Považujte 55. ročník za zahájený.“ A pak, jak už jsem řekl mnohokrát, se z festivalu stane sněhová koule, kterou pustíme z kopce. V jeho průběhu už člověk fakticky nic neudělá, jen se dole podívá, co na sebe ta koule nabalila, jestli jsou tam nějaké problémy nebo jenom úspěchy. Dosud vždycky dojela tak, že úspěchy převážily.

V čem bude ten letošní, doufejme, že již postcovidový ročník, jiný než předchozí?

Myslím, že slovo postcovidový není na místě. Ukazuje se, že společnost se bude muset naučit žít s novou nemocí. Trochu mě zarážejí média, vyčítám jim, že nesmyslně informují o nárůstech, podstatné je, že v nemocnicích jsou desítky lidí na 10 milionů obyvatel. Ano, je to nebezpečné, ale pokud se s tím nenaučíme žít, tak nežijeme, je to jen poloexistence.

Pro nás je to nový ročník. Byť ho připravil stejný tým, a napohled je všechno stejné, tak je to nové hlavně ve zdravotních opatřeních, v nichž nechceme udělat žádnou chybu. Jednali jsme opakovaně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a epidemiologem Petrem Smejkalem o tom, jaké modely řešit, co by, kdyby...

Ale mám dojem, že společnost je jednak už dost naočkovaná, částečně i promořená, opatření připravená, takže pevně věřím, že k problémům nedojde.

Na co se z toho hlediska mají návštěvníci připravit? V Cannes musel člověk mnohokrát za den ukazovat covid pass nebo se nechat každé dva dny testovat...

Ti, kdo budou mít covid pass, ho na určitém místě ukážou a dostanou kontrolní pásky, kterými se pak budou prokazovat u vstupu, takže to nebude zdržovat. Budou připravená testovací místa, rozhodně nic nepodceníme. Ale až na tyto drobnosti věřím, že festival proběhne tak, jak jsou diváci zvyklí.

Jak jste se loni vyrovnávali s nutností festival zrušit?

Určitou dobu jsme ho připravovali. Berlinale proběhlo ještě v klidu a míru, a protože Cannes mají standardní termín v půlce května, čekali jsme, co udělají oni. Dlouho otáleli, až v dubnu oznámili, že festival ruší. A čísla nakažených byla vysoká. Tehdy jsme pochopili, že nemá smysl festival dál chystat. Po dohodě s partnery, kterým chci znovu poděkovat za to, že nás stejně jako ministerstvo kultury, město a kraj podrželi, jsme ho zrušili.

Jenže jste stejně dostali unikátní, ve světě ojedinělý nápad...

To je pravda. Řekli jsme si, že by byla škoda přijít o filmy, které už mělo programové oddělení vybrané, a protože kina ještě promítat mohla, vznikla myšlenka na stínový festival. Oslovili jsme kinaře s tím, že když jich o něj bude stát čtyřicet, má to smysl. A ono jich bylo šestadevadesát, dokonce až z Trenčína volali, jestli se mohou připojit. Tak vznikla přehlídka Tady Vary s mottem: Když nemůžete do Varů, přijedou Vary za vámi. Bylo to krásné, ve všech kinech se vždycky najednou pustil stejný film, do řady míst jsme je jezdili uvádět, dokonce jsme pro navození atmosféry ustřihli kus červeného koberce a dovezli ho před kino v regionu. Bylo to trošku happeningové, ale mělo to skvělý ohlas i ze zahraničí.

Ta slova „rušíme festival“ stejně znamenala přijetí velké odpovědnosti.

Byl to šílený pocit. Kdysi jsem mluvil o tom, že kdyby se něco stalo s Thermalem, a my jsme museli zrušit ročník, tak budeme za rok velice těžko startovat. Že festival může přijít o kategorii A, protože na ni čeká Varšava, Budapešť...Z toho jsme měli velký strach. A najednou se to stalo bez toho, že by byl problém s Thermalem! Ale protože to byl globální problém, partneři naše rozhodnutí pochopili.

Dokonce jste v nejtěžší době, kdy bylo zavřené všechno, získali partnera nového.

Strategický investor, společnost Rockaway Capital, která s námi už několik let spolupracuje přes portfolio Mall.cz, vstupoval na úplně neznámou půdu, protože nikdo netušil, jak dlouho pandemie potrvá. Ale pro nás to byla obrovská záruka, že i kdyby se to celé ještě o rok prodloužilo, festival přežije.

I díky vstupu tohoto partnera čekají na návštěvníky novinky. Poprvé například nebude každý den vycházet festivalový deník. Co nabídnete místo něj?

Děláme festival 27 let, a i když probíhaly některé změny, návštěvníci si mohli objednat přes mobil určitou kapacitu lístků předem, zřídili jsme půjčovnu kol, všechno to byly kroky o schod výš. A najednou mám pocit, že se současnými změnami se dostává festival o celé patro výš. Posílíme internetové zpravodajství, na naší nové platformě KVIFF.TV, a KVIFF. TV Live bude možné sledovat festivalové dění, a tvůrcům tak nabídneme další prezentaci filmu prostřednictvím této platformy.

Přijedou letos ze zahraničí velké hvězdy? V Cannes jich ještě mnoho nebylo...

Přijedou. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii získává velký anglický herec Michael Caine, Cenu prezidenta festivalu převezme americký herec, režisér a spisovatel Ethan Hawke, dorazí i ikona hollywoodského filmu Johnny Depp.

Ale obecně si svět ještě není moc jistý, lidé se bojí případné karantény...Mám pocit, že se letošní ročník bude v něčem podobat tomu, který jsme s Evou Zaoralovou chystali v roce 1994 poprvé. Plný očekávání. Ale náš tým umí festival nazpaměť, pořádáme ho na stejném místě, takže nemám obavy.

A jsem nesmírně rád, že ho zahajuje Ondříčkův Zátopek. Je to skvělý biják o člověku, který hodně dokázal, a to je v téhle době, kdy jsou Češi fackovaní zleva doprava, důležité.

Vrátíte se napřesrok zpátky k začátku prázdnin?

Určitě. Původně jsme chtěli udělat vloni v listopadu ročník 54 ½, ale to kvůli pandemii nešlo. A ještě když canneský festival ohlásil posun na 6. července, počítali jsme s tím, že začneme 4. července, protože s Cannes si určitě nekonkurujeme. Jak se ale postupně snižovala věková hranice pro očkování, uvědomili jsme si, že když posuneme termín na 20. srpna, kdy jsou ještě prázdniny, získáme sedm týdnů, a to je pro nárůst očkovaných obrovská šance.