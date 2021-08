Největší zájem je o festivalové hrnky

„Tradičně, a to už je několik let, jdou nejvíce na odbyt hrnečky a trička,“ uvedla mluvčí MFF Uljana Donátová s tím, že hrnečků se prodalo k pěti tisícům a triček přes dva tisíce. O hrnečky je dokonce takový zájem, že je novorolská porcelánka Thun 1794 je musela přidělávat.

„Navíc máme partnerské produkty, o které byl poměrně zájem, a to Dermacolu tělový sprej a festivalové víno z vinařství Martinčák ze speciální edice,“ dodala Donátová s tím, že festivalová prodejna v Thermalu otevírá v osm ráno a zavírá v osm večer a prodejna před Thermalem má otvírací dobu oproti tomu posunutou o dvě hodiny.

Před Festivalovým shopem se občas tvořily fronty, jaký byl zájem o festivalové suvenýry. Dáno to bylo také tím, že do prodejny mohli naráz pouze dva lidé, aby byly naplněny hygienické podmínky vlády proti šíření nového typu koronaviru.

„Čekala jsem asi tři minuty, takže chvilku,“ prozradila Kateřina, když odcházela z festivalového shopu. „Chtěla jsem ponožky, ale ty byly vyprodané, tak jsem si pořídila tričko. Ponožky ale snad budou odpoledne, ale to bych neměla říkat, aby mi je zase někdo nevykoupil,“ usmívala se Katka, která navštěvuje kinosály karlovarského festivalu od roku 1995. „Ale letos to je poprvé, co jsem si tady něco koupila,“ dodala.