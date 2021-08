Kvůli dešti si festivaloví návštěvníci nepůjčují tolik kol jako v minulosti

„Kvůli špatnému počasí a také vzhledem k tomu, že je vlastně po covidu první startovací sezona, tak se kola půjčují méně než v minulosti. Je to denně tři sta až tři sta padesát kol. V předchozí roky se počty půjčení pohybovaly kolem tisícovky až třinácti set kol za den,“ prozradil Brázda. Zatím půjčovna neměla problém, že by někdo nechtěl kolo vrátit. „Letos zatím v pohodě, pouze se nám staly nějaké opožděnější výpůjčky, ale jinak všechno bez problémů,“ konstatoval spokojeně šéf půjčovny.

Ve Stanovém městečku si chodí půjčovat jízdní kolo především baťůžkáři. „Je to skvělé, že jsou na festivalu půjčovny a letos navíc i elektrokola,“ pochvalovala si Tereza ze Šumperka. „Jsem ráda, že nemusím čekat večer na autobusy od Thermalu do Stanového městečka. Pak jezdím obrácenou trasu dopoledne a rovněž půjčovnu využívám, když mířím do Grandhotelu Pupp, protože to je také pěšky docela daleko,“ popsala studentka, která je na festivalu od pátečního začátku a stihla navštívit již asi deset festivalových snímků.