Komunistický teror i mileniálové. Filmová nadace ocenila nejlepší scénáře

Vítězka hlavní kategorie Tereza Brdečková zasadila děj svého scénáře s názvem Nigrin – nejhorší je strach do srpna 1939 v Protektorátu Čechy a Morava těsně před vypuknutím 2. světové války. Hlavní postavou je bývalý legionář, nyní soukromý detektiv, jenž si nepřeje nic jiného než zůstat stranou politiky, potřebuje však financovat pobyt svého duševně chorého syna v sanatoriu a nový případ, který by finance mohl zajistit, mu nedovolí zůstat v ústraní.

V kategorii pro tvůrce do 33 let zaujali Barbora Chalupová a Marek Chalupa scénářem na pomezí reality, fantazie a fikce Boží posel, Jakub Votýpka, jehož scénář Na ostří nože se zabývá událostmi z roku 1950, kdy došlo ke kriminalizaci členů tehdejšího československého hokejového reprezentačního mužstva, a Natália Antoňáková, která ve scénáři o milostném trojúhelníku Něco s námi je zpracovává problémy současných mileniálů.

Filmová nadace zároveň vyhlásila další ročník soutěže Literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář, a to opět ve dvou kategoriích. V hlavní kategorii pro všechny autory bez rozdílu věku a v kategorii Hvězda zítřka pro začínající tvůrce do 33 let.