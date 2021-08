Ivana Chýlková k seriálu Osada: Plevel nade mnou vyhrál

„Moje postava je stejně vysoká jako já. Má stejný hlas, stejné oči. Jinak nejsem autorkou, nejezdím do osady ani nesháním muže, teda ona je tomu otevřenější víc než já, protože žije sama jen s dcerou,” přiblížila ke své postavě herečka Ivana Chýlková. Ta v seriálu hraje spisovatelku románů z červené knihovny a svobodnou mámu Lucii, jež v osadě hledá hlavně klid a pohodu.

Přiznala přitom, že sama raději práce na chatě přenechává jiným. „Původně jsem měla tendenci, že bych si zahradu řídila sama, ale bohužel plevel vyhrál. Takže jsem to vzdala, máme zahradníka a pro mě pohoda spočívá v tom, že si s kafem procházím různé stromy a rostliny,” zmínila s tím, že rostlinám na zahradě přidělila lidská jména. „Máme Božku, Anču, Trudy, to jsou naše rostliny a naše pohoda,” doplnila.

Roli si v seriálu střihla i herečka Petra Nesvačilová, „Zopakovala jsem si rozdělávání ohně, který je takovým pojítkem chataření. Akorát to častokrát skončilo u podpalovače,” přiblížila.

Nesvačilová v seriálu hraje Helenu, kadeřnici a manželku Milana, kterého si zahrál Radek Holub. „Já jí říkám taková hluboce duchovní Peggy Bundová. Pochází z Jihlavy, je to kadeřnice a kosmetička, která ráda drží věci v opratích. Já sama ráda chodím na pedikúru a mám úžasnou kadeřnici, to je tak jediné, co nás spojuje,” doplnila.