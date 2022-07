Good Old Czechs. Příběh československých pilotů v britské RAF

„Na začátku byl můj dědeček Karel Zelený, který za války v Anglii byl. Byl to meteorolog,“ vzpomínal Tomáš Bojar.

„V první fázi producenti přišli za mnou, byla obecná instrukce, že to má souviset s RAF, mělo se to týkat výročí bitvy o Británii. Ale nakonec nás film zavádí i do Ruska,“ dodal.