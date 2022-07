Film o polyamorii ze začátku odmítly Křenková i Maximová

„Já jsme tu roli odmítla dvakrát. Tomasz mi potom zavolal. Když jsme si sedli v kavárně, Tomasz řekl, nebudu tě přesvědčovat, jen ti ukážu, co jsme natočili na předtáčkách v Polsku. A já jsem viděla takový drive, takovou něhu, intimitu, že jsem nedokázala mluvit. Na konci schůzky jsem řekla: Tomaszi, jdu s tebou do války,“ řekla Maximová.

„Je to téma, které mě děsí a fascinuje zároveň. Jsou to otázky, na které nemám odpověď, ani po tom filmu nemám odpověď. Nakolik můžeme být svobodní, nakolik můžeme být svobodní ve vztahu? Měli bychom být úplně upřímní? Můžeme se neomezovat? Jsou lidi, kteří mohou být šťastní v polyamorii, ale já na to nemám psychicky, ani jsem to nezkoušel,“ uzavřel režisér Tomasz Winski.