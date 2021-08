Festivalový vlak míří za filmovými kulisami a za Holkama z porcelánu

„Pro Festivalový vlak jsme se rozhodli proto, že chceme vidět město Loket. Jsme tady s dětmi, a tak jsme si říkali, že by nás to zajímalo. A navíc jsme tam ještě nikdy nebyli,“ pokračovala. „No a také jsme chtěli na chvíli pryč z Karlových Varů , kde je opravdu hodně lidí,“ dodala Kladenačka.

To ale neznamená, že by rodina šidila návštěvu festivalových kinosálů. „V kině jsme byli dvakrát. Jeden film se nám líbil a druhý ne - byl totiž čtyřhodinový - to bylo na nás moc,“ omlouvala se pohledem Odlasová, která bude na MFF do neděle. Její syn Lukáš s přítelkyní se ale vraceli již v sobotu. „Máme doma kočku Moritz a té by se stýskalo,“ vysvětlil, když se pomalu chystal nastupovat do Festivalového vlaku.